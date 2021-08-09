食藥署近日遭國民黨立委林亦華爆料「超打」進口疫苗，對此，台北市議員羅智強質疑，攤開CDE的業務，不但不在防疫第一線，也完全可以遠距作業。顯然這也民進黨日前表示支持國產疫苗口號有差距，羅智強也點名，綠委余天打莫德納，蔡丁貴到美國打疫苗，桃園市長鄭文燦等3位六都首長打AZ，這樣的政府還能期待嗎？

台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

由食藥署長吳秀梅擔任董事長的財團法人醫藥品查驗中心（CDE），175名員工雞犬昇天，被夾帶進優先施打名單，早早打完進口疫苗。羅志強指出，攤開CDE的業務，是新藥、生物試劑、以及臨床試驗計畫書的書面審查，不但不在防疫第一線，也完全可以遠距作業，人體試驗晚一點有差嗎？

對於民進黨內有部分人說一套做一套，羅智強也痛批，民進黨嘴巴說支持國產疫苗，結果余天打莫德納，蔡丁貴到美國打疫苗，鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁打AZ，食藥署全體打進口疫苗，自己打有WHO認證的疫苗，然後要人民當白老鼠，這樣的政府還能期待嗎？

衛福部長陳時中對於食藥署爭議，他表示，CDE負責藥品核准工作，造冊都要符合資格，若有不符合資格的人就不行。他強調這些是會接觸到藥品、檢驗封緘的人，必須要確保藥品和檢驗的人力充足且穩定。

網友則表示，「根本就是很可惡的政府，豈只是值不值得期待而已」、「這就是臺灣紛亂的主因，用嘴巴講支持鼓動老百姓去做，結果背後卻做一些不能見光的事」。