雲林縣元長鄉為全台花生主要產地之一，此次豪大雨造成鄉內200多公頃花生田受損，另有玉米、地瓜等作物泡水，災損金額估計2000萬元以上，蔡英文總統9日會同農委會官員到元長鄉花生田勘災，強調加速發放救助金讓農民盡快復耕、全力改善農田水路、以及建立冷鏈物流緩解供需問題。

蔡英文總統在農委會主委陳吉仲、雲林縣長張麗善等人陪同下，前往元長鄉勘查農作物災損，蔡英文表示，農業最常見的問題就是水的問題，上半年台灣還面臨百年大旱災，下半年就遇到大水災，讓我們感到面臨的挑戰是很多元的，但此次中央與地方通力合作處理水災，相信這些挑戰都可以一一克服。

蔡英文說，農地排水是農民很關心的問題，我們必需更有系統、更全面性的把排水做好，這是下一階段要做的重點，經濟部主管的水利與農委會主管的農水路，必需做1個整合運用，才能支援台灣的糧食與民生物資的需求。

另外，也要拜託農委會趕快發放救助金，讓農民能盡速復耕，速度一定要快，農民才能趕快重新播種採收，讓市場供應能夠穩定下來，價格是一回事，市場供應的穩定是很重要的。

蔡英文指出，冷鏈系統是政府一直在投資的項目，希望把冷鏈系統做得更完整、更普遍，讓農作物有更好的儲存方式，這是政策上最優先的項目，對於產銷的平衡也會有很大的幫助。