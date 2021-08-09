俄羅斯北方造船廠(Severnaya Verf)宣示，戈爾什科夫元帥級巡防艦(Admiral Gorshkov class frigate)的大型化22350M艦型已設計完畢，有望在2023年開始建造。 22350型的排水量為4000~5000噸，而22350M擴增到8000噸，可視為驅逐艦。

海軍識別(Navy Recognition)報導， 22350 型巡防艦是俄國海軍21世紀新型軍艦的代表，1號艦戈爾什科夫元帥號和2號艦卡薩托諾夫海軍元帥號(Admiral Kasatonov)已服役，後續的6艘姐妹艦也正在建造中。此級艦一改前蘇聯時期軍艦那種雜亂的上層設備，改進成洗練又簡潔的線條，主要搜索雷達也整合到船桅與塔樓上，頗似西方式軍艦，也降低了雷達回波率。

5000噸的戈爾什科夫號，是目前俄羅斯海軍較新，性能較好的軍艦。(圖/俄羅斯海軍)

設計與建造的北方造船廠在2019 年 5 月宣布，將在完成12 艘 22350 型巡防艦之後，以該艦為基礎加長加大，稱為 Project 22350M，也稱「超級戈爾什科夫」 ， 排水量增加到8000噸，可以安裝更強力的雷達，攜帶更多的武器。48枚3M54「口徑」(Kalibr)次音速反艦/陸攻巡弋飛彈、P-800「縞瑪瑙」(Oniks)超音速攻艦飛彈，以及即將量產的3M22「鋯石」(Tsirkon)高超音速攻艦/陸攻飛彈。

原本戈爾什科夫級(22350)的垂直發射系統 (VLS)為 72具，而22350M 型則增加到120具，武器的數量增加了2/3。