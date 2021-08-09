酒駕男貿然左轉害死男騎士還肇逃，遺留車牌成鐵證。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

酒駕男貿然左轉害死男騎士還肇逃，遺留車牌成鐵證。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

酒駕男貿然左轉害死男騎士還肇逃，遺留車牌成鐵證。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

陳姓男子7日凌晨在大雨中騎機車行經龜山區長壽路，貿然左轉，對向鄭姓騎士閃避不及，人車噴飛倒地，頭部重創，當場死亡，陳男肇事後逃逸，警方從遺落現場的車牌，2個小時後循線到陳家逮人，發現陳男酒測值竟高達每公升1.12毫克，訊後依肇逃、過失致死、公共危險罪嫌送辦，檢方複訊後3萬元交保候傳。

32歲陳男7日凌晨2時許，騎車行經龜山區長壽路，欲左轉光峰路口，卻未依規定兩段式左轉，對向車道的38歲鄭姓騎士發現時閃避不及，2車發生碰撞，加上天雨路滑，鄭男噴飛倒地，頭部受到重創，當場死亡，陳男見狀不但未停下，還加速駕車逃逸。

警方根據現場遺留的車牌，以及監視器畫面，循線找到車主是陳男的女友，2個小時後到陳男女友住處時，僅有陳男一人在家，且已成泥醉狀態，渾然不知車牌落在現場，酒測值高達每公升1.12毫克。

警訊後將陳男依肇事逃逸、過失致死、公共危險，移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後3萬元交保。警方呼籲，酒後駕車害人害己，飲酒後切勿酒後駕車，且務必遵守交通規則行駛。

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