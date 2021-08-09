熱帶鬚鯨首度出現基隆海域 增添稀有海洋生物蹤影紀錄

基隆八斗子海域日前出現小鯨豚蹤影，體長約3米，經釣友發現拍攝後，轉請國立海洋科技博物館協助，經日本學者協助鑑定後，發現這條鯨豚屬熱帶鬚鯨，且首次出現在基隆海域，為北部海域稀有海洋生物紀錄再添一筆資料。

8月7日有一名陳姓釣友在海洋大學前的海域拍到海裡有鯨豚，經中華鯨豚協會與日本學者判研後，分別有小鬚鯨與大村鯨的說法，國立海洋科技博物館產學交流組主任兼博士陳麗淑表示，不管為細分為何，均屬鬚鯨，是基隆首次目擊鬚鯨的紀錄。

陳麗淑說，鯨豚分為鬚鯨類及齒鯨類兩大類，鬚鯨類通常比較大型，在台灣很罕見，以前的目擊記錄集中在台灣東部，擱淺紀錄也只出現在東海岸和西海岸，這次出現在北部海域相當罕見，她說，這頭鯨豚有可能迷航，影片中牠不斷繞著船隻，研判可能將船誤以為鯨豚媽媽。

陳麗淑進一步指出，若這頭鯨豚屬小鬚鯨較不需擔心牠後續在海中成長的安危，但若屬大村鯨的未成年個體，因尚未長大仍需要母鯨的哺育。

海科館補充說明，大村鯨又名角島鯨，2003年在日本被發現，確認後命名，成體體長可達10至12公尺，很容易與小鬚鯨混淆，這次影片中鯨豚的翻身，體表花紋特徵像大村鯨，其胸鰭白斑在前緣，不似小鬚鯨大的斑塊。而大村鯨近幾年才被命名描述，因此缺乏分布區域的科學數據，但目前得知分佈點位於印度至太平洋區的熱帶至暖溫帶海域，在台灣東部、西部曾有少數擱淺紀錄。

另外，海科館提及，2018年8月7日曾於八斗子漁港內曾發現擱淺的花紋海豚，經急救後仍於該年8月9日死亡，後送海科館再經委由鯨魚龍生態有限公司協助製作為骨骼標本，目前該花紋海豚骨骼標本陳展於海科館典藏館一樓，有興趣的民眾可以前往參觀。