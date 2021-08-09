(18：33更新)才剛突然宣布從4隊擴編到6隊的T1聯盟，9日晚間舉辦線上新人選秀會，不同於PLG與SBL，T1採取指名制，新北中信特攻首輪分別指名了謝亞軒與阿巴西(用150萬跟高雄海神換來)，桃園雲豹選了羅振峰，台中太陽與台南都選擇尤楚翔，最後尤楚翔現場同意加入台中太陽，台南只好改選了藍少甫，台啤則是連兩個選秀會都在首輪放棄。

新北中信第2輪選擇輔大後衛魏嘉豪，接著桃園雲豹選了黃奕勝、台中選了楊承翰、台南選了蘇志誠、高雄海神選擇蘇文儒；到了第3輪，新北中信選了東方譯慷、桃園選了張舜丞、台中放棄、台南選擇林梓峰、高雄海神放棄，就剩下3隊繼續選。

新北中信第4輪選了劉旻諺、桃園雲豹放棄、台南選擇劉駿霆；第5輪新北中信選了周承睿、台南選擇吳念哲、第6輪剩下兩隊都放棄了，整個選秀會只進行短短32分鐘就結束了，跟之前SBL選秀會拖了快要兩個小時完全不一樣。

不過這次T1聯盟選秀會明顯關注度遠遠不如PLG選秀會，光在YT頻道上面的觀看人數就有懸殊差距，T1聯盟選秀會恐怕連PLG選秀會的觀看人數十分之一都不到，只能說PLG還是占盡人氣優勢，接下來就看T1聯盟如何想辦法止跌回升了。