住宅區空地竟有人放牧養牛，彰化縣伸港鄉大同村一處住宅區內的空地，月初被人放養兩頭牛，牛隻每天自在吃草，晚上不時發出低鳴，哞哞叫聲引發住戶養的狗兒汪汪叫聲，吵得住戶不得安寧、睡不好覺，希望飼主能將牛隻移至郊區放養。
彰化縣議員賴清美9日下午在臉書分享牛隻照片，照片中住宅區旁一處長滿雜草的空地上，放置一桶大水桶，還有兩頭黃牛，一頭顏色較為深棕、另一頭毛色較淺，在空地上淡定自在吃草。貼文指，牛隻在現今社會住宅區，是很難看到的，居民説白天還可以接受，但到了晚上牛的叫聲，讓他們睡不好。
王姓住戶抱怨，這兩頭牛上個禮拜才被飼主移到這處空地，頭部有牽繩拴住，兩頭牛雖然溫馴，乖乖吃草、不會亂跑，但連日夜間大雷雨，兩頭牛在路燈下的空地上，疑似無法入睡整夜低鳴，彷彿哭泣、哀號，附近鄰居養得看門狗聽聞牛鳴，開始跟著不斷吠叫。
王先生說，一個多禮拜以來，每晚就這樣這邊哞哞叫、那邊汪汪叫，搞得大家整晚都不用睡覺，真的快要受不了，但整排透天厝11戶住戶沒人知道飼主是誰、住哪，只能拜託議員出面主持公道。
根據了解，這兩頭牛原本放養在伸港中興運動公園旁的空地，但飼主十分低調未出面，對於有民眾在住宅區空地放養牛隻，因只有兩頭，似乎無法可罰。
賴清美說，伸港鄉市區大同村住宅林立，該處空地位在大同二街與中興八街交叉口，緊鄰空地的整排透天厝住戶近日晚上被這兩頭不斷哞哞叫的牛，吵到夜不成眠，向她陳情投訴；她將前往了解關心，盼能向飼主道德勸說，體諒一下鄰居住戶的安寧。
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