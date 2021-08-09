有時候受歡迎並不是一件好事，很可能圍繞在身邊的人都是不適合自己的爛桃花，導致愛情之路一直不順遂。《搜狐命理專欄》發文指出，白羊座、雙魚座和巨蟹座雖然天生異性緣就很好，但同時爛桃花也非常多，經常尋尋覓覓也始終找不到真愛。

1、白羊座

白羊座個性大喇喇，和他人相處時常常不懂得分寸，對每個異性都散發出善意和溫柔，雖然他們沒有別的意思，但在旁人眼裡他們就像是到處和異性搞曖昧，而且也很容易讓當事人產生誤會；不過白羊座其實滿享受被人愛慕的感覺，然而每次交往都幾乎會碰上爛桃花，感情維持沒幾天就會分手，像是被人施了遇不到真愛的魔咒。

2、雙魚座

雙魚座天性單純，對每個人都非常好，總是無怨無悔地為身邊的人付出，再加上他們外在條件不錯、能力也很好，所以總是吸引許多異性欣賞、桃花運不斷，然而有很多愛慕者其實不是喜歡他們本身，而是看上了他們的才能或外在條件，所以在感情中往往都會遇見爛桃花，另外他們的外表也常讓人誤會很花心，因此想找到真愛就變得更加困難。

3、巨蟹座

巨蟹座內心細膩敏感，遇到危機總是有著敏銳的應變能力，然而這樣聰明的他們一旦面對感情，智商就會瞬間下降，因為他們認為愛一個人就要無條件地相信對方，導致他們常常被渣男、渣女騙得團團轉還不自知。雖然巨蟹座天生自帶桃花體質，一輩子遇見了很多不同的異性，最後卻發現對自己真心付出的人寥寥無幾，始終找不到「對的人」。