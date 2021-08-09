東京奧運落幕台灣創史上最佳成績，台中出現史上首位奧運柔道銀牌選手楊勇緯。市議員吳敏濟9日表示，市府提升獎牌獎金時，正視缺乏舉辦國際賽事專業場館、專業教練不足，甚至體育生升學管道不暢通等「體育3缺」問題，從根本改善體育環境培育出更多「楊勇緯們」。運動局強調，爭取設立台中足球園區及全民運動館，優化台中的運動環境。

吳敏濟說，台中市是今年全中運第1名，去年全民運動會也是第1名，全國身心障礙運動會第2名；但台中市卻沒有能舉辦國際賽事的田徑場，目前豐原體育場已有45年歷史，殘破不已，與其修修補補，建議市府應有遠見興建國際賽等級的運動場，更有助於提高運動水準。

吳敏濟指出，台中市國中端體育班設有147班，到高中端卻只剩下49班，體育學生升學管道頓時出現瓶頸，以致不少人才外流升學，對台中培育基層運動人才不利。除硬體設備跟不上，甚至欠缺專業教練。

吳敏濟表示，包括長億中學、育英國中等8個體育班，缺乏跆拳道、空手道、柔道的專業教練，如何能培育出優秀運動選手。盼市府能重視加緊改善，才能助台中延續優秀運動成績，培育出更多發光發熱的體育人才。

運動局長李昱瑞叡說，近年積極爭取中央補助經費或籌編預算推動興建台中巨蛋體育館，打造北屯、豐原、太平、清水、大里、潭子等6座國民運動中心，爭取設立台中足球園區及全民運動館，優化台中的運動環境。

教育局長楊振昇強調，台中市現有體育3級培訓制度與體育班發展現況下，將持續視運動種類的升學銜接需求，協調鼓勵其他市立高中職，評估設立體育班或調整運動種類，或依中等以上運動成績優良學生升學輔導辦法，開設甄審、甄試與單獨招生名額，提供學生升學銜續。