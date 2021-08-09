超商推出的「飲料抽抽樂」優惠，到底抽到「0元」的機率多高？有民眾表示，好友日前到超商搬了25箱飲料，依照抽抽樂規則，結帳時可以抽300次，沒想到抽獎結果出乎意料，讓他直呼「哭了」，網友一看則說比線上遊戲的機率還佛！

在超商購買指定商品的「飲料抽抽樂」特價活動，結帳時會出現四格選項，並可依抽出的折扣當場折價，最大獎項是直接0元優惠，不過能抽到0元的機率到底有多高，引起好奇。

網友PO出超商飲料抽抽樂，實測300次結果。（圖／截自臉書爆廢公社）

有網友在臉書社團《爆廢公社》表示，好友到超商買了25箱飲料要請醫護人員喝，結帳時依「飲料抽抽樂」可抽獎300次，抽獎結果曝光，分別為49折3次、59折4次、69折5次、79折195次、89折90次，至於大家最希望抽到的0元則只有3次。

對於「0元」獎項，抽300次出現3次，中獎機率只有1%讓眾人驚訝，網友紛紛回應「難怪我之前常抽到59折」、「原來79折機率比89折高」，有網友跟線上遊戲中獎機率相比，形容「感覺很佛欸」。

對於有不少人表示，懷念以前的抽獎箱，覺得還是直接用手抽感覺比較容易中，有內行網友透露，以前用手抽的時候，0元獎項也只有一張，自從有人作弊之後才改成電腦抽獎，「比例都設定好的，別傻了！」。