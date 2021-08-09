新北市觀旅局長將轉任新聞局長。(新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今宣布新聞局長蔣志薇與觀旅局長張愛晶職務互調，民進黨新北市議會黨團質疑，張上任不過122天就調任市府核心職務，觀旅局的業務也尚未熟捻，就馬上轉調新聞局，侯所謂適才適所的標準為何？還是為了選舉做超前部署？對此，新北市府發言人蔣志薇表示，此為單純的人事調動、職務歷練，無關選舉。

民進黨新北市議會黨團總召集人、新北市議員黃俊哲今發布新聞稿表示，張擔任觀旅局長任內，受限於疫情關係既無推展新的業務，也無將新北市的觀光旅遊品牌推向國際，上任122天隨即調動，當初的期許都成為空談，人事異動一再顯示，侯市府不將人才適才適所的調動，而是把職務當作酬庸，將市府一步步改為選舉機器。

黃說，疫情過後新北市觀光亟需要一位首長承擔新北市觀光振興的責任，突然將張換成蔣，中間不會出現觀光產業推動的斷層嗎？張不適任觀旅局所以要蔣來救火嗎？這個調度的動作相當耐人尋味。

黃表示，張僅上任4個月的觀光局長，在任期間發生淡水防疫旅館混居的問題，未能有效控管，也未見觀光政策有明顯成果，卻被市長「重用」轉任新聞局長，擔任市府化妝師的角色，侯市長在疫情趨緩後倉促換「蔣」，凸顯出市府正為防疫期間各機關「宣傳不力」做檢討，是否已經在為明年的選戰做準備？