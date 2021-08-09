新北市樹林區鹿角溪是山佳地區下水道南區主要的排水系統，市府近年來已整治山佳火車站周邊的溝渠，改善惡臭環境，不過銜接鹿角溪公園的溝渠尾端，卻尚未完成整治，仍有臭味、雜草問題；水利局表示，將綜整地方意見，評估後研議辦理。

鹿角溪山佳段早年是一條臭水溝，因汙水接管尚未普及，周邊又是工業用地，廢水全部聚集排放，河道汙泥淤積，惡臭不斷，市府前幾年積極整治，將上游處的河道清整，設置子母溝、自行車道，打造出親水生態，不過下游處的東山里卻未完成整治，溪流仍然被排入家庭廢水，河道也是雜草叢生的狀況。

洪佳君表示，鹿角溪上游河道有做子母分溝的措施，生態復育良好，溪邊有石階綿延，細看有魚群優游，也有白鷺鷥駐足，不過下游的狀況卻是天壤之別，東豐街一整條河道水流緩慢，汙泥淤積、雜草都需定期清理，重點是夏季惡臭味明顯，希望市府能考慮一併整治，完成親水設施、自行車道、截流溝設置，完整修復地方生態。

水利局表示，市府2011年分4期辦理鹿角溪系統整治及環境營造規畫，目前第1及2期中洲街⾄味王街段護岸整建、⾃⾏⾞道施作、⽔質改善，第3期味王街⾄環河路段進⾏護岸整建⼯程，第4期東豐街⾃⾏⾞道兼⼈⾏道、部分護岸整建⼯程都已完成；上游整治完畢後東豐街溝渠惡臭味已大幅改善，上月會勘鹿角溪時，水質狀態也良好，但後續仍會綜整地方意見，審慎評估後納入研議辦理。