果陀劇場作品《生命中最美好的5分鐘》日前在線上直播劇院現場演出內容，同時採付費機制，數千名觀眾不在劇院現場，而是在家「線上群聚」的景象，成為疫情年代新趨勢。

藝術總監梁志民表示，這次直播最特別的是，有一台攝影機架在舞台上方，「這是觀眾平常坐在劇院無法看到的鳥瞰視角，可一覽舞台全貌，此外，也因為直播演出特別需要使用鏡頭說故事，和導播配合分鏡，注意運鏡的節奏性都變得十分重要。」

和過往在劇院演出現場不同，直播演出現場，還多了5台轉播攝影機，轉播工程人員、表演工作人員等，多達200人的工作團隊，對劇組而言是新嘗試。

有線上觀眾回饋表示，「線上直播能把演員表情、動作、服裝看得更清楚、更容易入戲」，也有觀眾認為，疫情年代，藉線上方式重溫在劇場看戲時光，包括中場休息、謝幕，都像是在劇院看戲一樣。

事實上，從去年全球疫情爆發開始，國內有團隊開始嘗試劇院現場直播，如台北歌劇劇場的《迷靈之戀／短促的人生》，就直播總彩排現場，今年3月國家兩廳院則是在國家戲劇院，直播荷蘭阿姆斯特丹劇團在荷蘭演出《米蒂亞》的畫面，以及剛剛落幕的台北國際合唱音樂節，嘗試整合各國合唱團隊錄影畫面並在線上播映，成為特別的音樂會。