今（9）日下午5時許，45歲陳姓男子帶老婆小孩到新北市汐止區新山夢湖遊玩，陳男疑下水撿拾遙控船，因不明水深，不慎踩空溺水，陳妻急忙報案求救，救起時陳男已無呼吸心跳，急送汐止國泰醫院急救。

據了解，陳男今天下午帶妻子和2名小孩到新山夢湖登山步道遊憩，陳男攜帶遙控船到湖畔遊玩，準備回程時，陳男疑似下水要取回遙控船，卻不諳湖水深淺，踩空導致溺水。

新北市消防局獲報，立即派遣潛水人員到場救援，於下午5時47分發現陳男，拉上岸時已無生命跡象，於6時5分送抵汐止國泰醫院，目前尚在急救中。