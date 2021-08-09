國內新冠肺炎疫情警戒由三級降為二級，政府力拼民眾新冠肺炎疫苗接種率，台中市政府警察局第三分局正義派出所為了關懷社區民眾，利用疫苗快打站施打疫苗的機會，前往疫苗快打站執行交通安全、反詐騙及婦幼安全宣導，利用投影幕撥放宣導短片快閃宣導讓民眾接種疫苗、留觀區休息同時吸收治安知識，全程警方與民眾保持安全社交距離，降低大家的感染率。

肺炎疫情警戒期間不僅屢傳民眾遭受詐騙，降級放封後許多居家辦公的民眾陸續返回工作現場，交通事故案件數量預期將有增多趨勢，正義派出所所長廖俊賓帶領員警及志工媽媽、第三分局偵查隊同仁前往轄內疫苗快打站做快閃宣導，利用現場投影片撥放小網紅Mon言Mon語的「Mon的交通宣導系列」及交通168的「阿公的暑假作業」交通宣導短片，搭配生動的解說，吸引現場民眾的目光達到宣導效果，呼籲民眾防疫期間仍應重視交通安全及預防犯罪，提升自我保護意識。

正義派出所指出，疫情警戒尚未完全解除，警方工作絕對不會鬆懈，利用此次疫苗站執行交通安全、反詐騙及婦幼安全快閃宣導，讓民眾施打疫苗同時能夠吸收知識，從裡到外都接受全方位的守護。