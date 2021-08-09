因應疫情趨緩，玉山國家公園管理處宣布自8月10日起，開放玉山主峰等單日往返登山路線，山屋因屬三密（密切接觸、密閉、密度高）空間，仍維持關閉；非同住家人在營地，以1人1帳為原則。

玉管處表示，開放生態保護區登山路線單日往返行程，包括玉山主（西）峰，每日60人，採現行抽籤方式。玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道，每日各60人，一律線上申請並依序審核。

開放宿營地路線及人數，包括玉山群峰線荖濃溪營地24人、圓峰營地9人。八大秀線觀高營地28人、巴奈伊克營地12人、白洋金礦營地8人。八通關越嶺步道東段山風至多美麗，佳心營地24人、瓦拉米營地24人、抱崖營地4人、多美麗營地12人。新康橫斷：連理山前桃源營地24人、新仙山前營地24人。

玉管處表示，原已開放的各遊客中心、展館、賣店等室內遊憩據點及戶外開放型據點，上東埔草原步道、鹿林山步道、麟趾山步道都維持開放，請遊客配合現場工作人員，及保7總隊第6大員警的防疫指引與分流指揮。

依據交通部公總局第三區養護工程處公告，南橫公路台20線94.05公里處，明霸克露橋已遭沖毀，梅蘭及梅山部落變成孤島，因此，玉山國家公園管理處的梅山遊客中心，無法開放。

另外，由於近日豪雨，台18線阿里山公路，及台21線新中橫公路等道路，都陸續實施災害性預警封閉；由於雨天視線不佳，山區落石多，建議用路人如非必要，避免進入山區道路，以確保安全。