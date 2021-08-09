台北市長柯文哲妻子陳佩琪9日在臉書爆，柯曾問她「為何2024大家做的民調，我的支持度只有第3名，但大家怎不去攻擊第1名？反過來卯全勁攻擊我這第3？」她想不出答案來，後來柯歪樓給了她答案「是第3名沒錯啦， 但勤政、清廉、愛鄉土就贏民進黨太多了，他們會怕啊！」

陳佩琪表示，難得柯父親節在家吃飯，晚間8、9時，只見他一手拿著選台器，一手忘情地拿話筒聊天，她正低頭划手機，沒注意他講什麼，猛然聽到電視那頭傳來《三立》幾個男名嘴加一個女主持人高亢激動的聲音「陳佩琪這個女人啊， 每次先生出事， 就跑出來， 有夠…」火大到不想聽他們說什麼，平日自己辛苦做醫療，假期買個菜，實在想不透她到底跟這2男1女有什麼仇？

陳佩琪說，柯一路跟老爸忘情地聊天，她吼柯「轉台啦，看，竟有這種節目…」，他才慌忙回神來按選台器轉台，她那天去買菜，給攤商加油打氣，到底是有什麼好罵？柯曾在疫情記者會上指出「某些媒體對市府團隊的汙衊，就是中央廚房供應資料，交給媒體、名嘴進行認知作戰，媒體怎會墮落成這樣？」

陳佩琪嘆，她記得柯說有次看到《三立》、《民視》的政論節目和《年代》、《壹電視》的新聞都在講一件他已澄清千萬遍的事情，但還是照汙衊不誤，做這種「用國家的錢洗自己國民腦袋」的無本生意，還能賺到永遠執政，且還贏到不想裝、也不用演， 真是台灣的悲哀。

她說，有次柯問她「為什麼2024大家做的民調，我的支持度只有第3名，第3名也不會當選啊，他們怎麼不去攻擊第1名的？卻反過來卯全勁攻擊我這第3的？」她想不出答案來，後來他歪樓給了她答案「是第三名沒錯啦，但『勤政、清廉、愛鄉土』 就贏他們太多了，他們會怕啊」。

陳佩琪也說，常有人問她寫臉書的題材和靈感是什麼？除自身工作經驗外，就是來自這些汙衊的惡劣攻擊，很多人勸她聽聽就算了， 玩不過他們，但不講話形同對他們示弱，人家只會更瞧不起你，記得曾有人如此形容這個黨的習性，他們有眾多傳媒，她只有臉書一角， 但她還是要繼續說。