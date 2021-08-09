影》有人跟妳！女書記官揪捷運偷拍狼 竟是法官助理跟蹤她4天

台北地院黃姓法官助理，在捷運站連續跟蹤黃姓女書記官4天，並持手機偷拍裙底，9日上午遭埋伏警察當場逮捕。黃女稍早受訪時激動表示，黃男和她在同一個法院工作，顯然知道她是誰，竟還敢這麼做，很生氣，一定要讓他受到法律制裁。

黃女回憶，上週四收到同事傳的簡訊，告知有個男子很可疑，疑似拿手機在偷拍她，要她小心，並附上黃男的背影影片，她隔天就特別注意周遭，搭手扶梯出捷運站時，餘光果然看到1名男子突然靠近，但她沒有證據，當下不敢動作。

黃女說，當天她找其他同事陪她一起去捷運站調監視器，赫然發現黃男從週二就開始跟蹤她，一連跟了4天，她無法忍受立刻報警，捷運警察後來就聯繫她，表示會派便衣警察陪同搭捷運，以及在小南門站埋伏等候。

黃女接著說，今天上午她下了捷運，就戴耳機假裝聽音樂滑手機，上手扶梯時，黃男果然又靠過來偷拍，當場被警察逮個正著，手機還維持在錄影狀態，她當下氣得質問「為什麼要拍我」，黃男沒有回應，只是向警察解釋不小心按到錄影，他來捷運站是要送小孩上學。

黃女指出，警察後來在黃男手機發現很多影片，大多都是在捷運站裡面拍攝的，她不認識黃男，在得知是同法院的同事，感到很震驚、憤怒，以前雖然有被搭訕過，但從沒遇過這麼可惡的人，連續跟拍這麼多天，而且顯然知道我的身分，一定要讓黃男受到制裁。

北院則表示，政風室第一時間已啟動行政調查，向黃女了解案發經過，由於有監視器畫面等明確證據，調查報告應該很快就會出爐，最快本周召開考績會，決定黃男是否先做職務調整，黃男將暫時請假在家等候通知。