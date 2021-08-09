市議員李天生指出，光榮國中根本沒有缺額，係學校人事主任作業錯誤。（陳世宗攝）

台中市光榮國中教師介聘案引發軒然大波！市府教育局9日表示，該校教評會卻以開缺未經該會同意為由，拒絕該師調入，法規並未有教師介聘開缺須經學校教評會同意規定，市府予以嚴重譴責並組專案小組到校調查；校長未善盡督導之責，市府已召開考績會議處，並函請校方追究相關人員違失責任。

市立光榮國中今年開出1名教師缺額，採市內介聘補實，介聘程序完成後成功由他校教師調入，但該校教評會卻以開缺未經該會同意為由，拒絕該師調入。

藍營市議員李中說，上週他質詢後，原以為教育局會展現積極態度，沒想到教育局竟只用「譴責」兩字來面對教師間的恐嚇，甚至於說當事人不願配合調查，行政權低落到無法維護老師的權益；因恐嚇係公訴罪，他將在10日到地檢署提告，讓檢察官來介入調查，讓相關人員無可逃避。

綠營市議員李天生指出，光榮國中根本沒有缺額，係學校人事主任作業錯誤，並提報教育局辨理完成介聘作業；不過介聘前來的何老師將「無課可上」，事後何老師知道情況後簽具切結書同意「放棄介聘」，教育局3度派員調查何老師，這才是霸凌恐嚇。

教育局表示，有關校內教師疑涉惡意霸凌阻擋調動，該局予以嚴重譴責，並已組專案小組到校調查；涉及恐嚇、言語霸凌行為的相關情形，該局將主動提起告發，然該師確實係因此疑慮放棄介聘至該校，教育局將保障該師應有權益，不會因為該師放棄介聘報到進行懲處。

教育局長楊振昇強調，針對校方未依法行政及校內教師疑以不當方式阻撓介聘成功教師的調動，造成相關人員權益受損；該校校長未善盡督導之責，教育局已召開考績會予以議處，並已函請校方追究相關人員違失責任。