送愛到金門 國際同濟會台灣總會跨海捐款 18:452021/08/09 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國際同濟會台灣總會今天捐款10萬元給金門縣康復之友協會及中正國小棒球隊，協助推廣社會福利和培育優秀運動人才。（縣府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際同濟會台灣總會長廖敏榮今偕理、監事一行40餘人，在金門會長王國代陪同下捐款10萬元給金門縣康復之友協會及中正國小棒球隊，協助推廣社會福利和培育優秀運動人才，由楊榮時理事長與蔡雪芳校長代表接受。 副縣長李增財率同社會處長董燊等人回贈感謝狀和金酒特產，感謝成立於1967年，目前全國共有433個分會的國際同濟會台灣總會，長期對社福、公益工作的關注，再一次將社會良善、正向的力量，從台灣本島延伸到金門離島。 彰化台灣民俗村附近路塌 環團籲停止開發 高雄豪雨成災 藍營捐物資到那瑪夏等4區 #金門 #國際同濟會 #台灣總會 #捐款 #送愛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女書記官遭同事跟蹤偷拍 驚魂未定氣罵「要讓他受制裁」 18:462021/08/09 社會 疫情拖累 軍公教調薪機率低 04:102021/08/09 財經要聞 福原愛閨密豪擲1.5億買7間房 犒賞征戰東奧陸桌球選手 09:342021/08/09 娛樂 高市副議長攜手企業「加碼」 送物資到原鄉 15:462021/08/09 寶島 「響樂音樂祭」歌唱比賽開放報名 最大獎4萬元行動伴唱機 13:332021/08/09 寶島 台灣民俗村開發案遭疑圖利財團 王惠美反打臉議員「竹竿湊菜刀」 16:402021/08/09 政治 中市議員指場地、教練、升學「體育3缺」 運動局：優化台中運動環境 18:292021/08/09 生活 徐若瑄想離天上的亡父近一點 04:102021/08/09 娛樂新聞 時論廣場》台灣VS.中華 奧運迴旋曲（張景為） 18:542021/08/09 時論廣場 國戰會論壇》台灣在美國圍堵戰略的角色（蕭衡鍾） 08:462021/08/09 海納百川 2021台灣國際木雕裝置藝術大展暨台灣國際木雕競賽開幕 16:012021/08/09 寶島 寶島熱門新聞 疫苗快打站變身電影院 來看小網紅Mon言Mon語說什麼？ - 臺中市 傳承新竹百年技藝與記憶傳承 培訓蓪草與螺鈿藝術師資 - 寶島 爭取1億多費用 台中大里太平汰換老舊自來水管 - 寶島 熱血高中生組「皂顧醫護」聯盟 閉門一個月製千塊手工皂挺醫護 - 寶島 走出先生車禍過世陰霾 台南麻豆柚農文旦營收回饋社會 - 臺南市 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。