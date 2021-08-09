國際同濟會台灣總會長廖敏榮今偕理、監事一行40餘人，在金門會長王國代陪同下捐款10萬元給金門縣康復之友協會及中正國小棒球隊，協助推廣社會福利和培育優秀運動人才，由楊榮時理事長與蔡雪芳校長代表接受。

副縣長李增財率同社會處長董燊等人回贈感謝狀和金酒特產，感謝成立於1967年，目前全國共有433個分會的國際同濟會台灣總會，長期對社福、公益工作的關注，再一次將社會良善、正向的力量，從台灣本島延伸到金門離島。