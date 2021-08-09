舒淇和馮德倫2016年閃婚，夫妻倆向來低調，未料幾度被瞎傳婚變，可謠言最後都不攻自破，今（9日）馮德倫迎來47歲生日，舒淇照慣例準時發文送祝福，卻調皮曝光老公崩壞一面，逗樂粉絲。

舒淇今在IG分享替馮德倫慶生的照片，只見馮德倫一身居家打扮，臉上還有些鬍渣，而在他拿著蛋糕吹熄蠟燭的那瞬間，舒淇巧妙按下快門，剛好就拍到他嘟嘴閉眼的畫面，加上拍糊的關係，使得馮德倫看起來有點崩壞。

舒淇俏皮拍壞馮德倫放閃。（圖／翻攝自IG）

舒淇還逗趣發文：「本來想放你的無敵帥照，但是本著我不凡爾賽的個性就放你一馬吧」，俏皮可愛的個性表露無遺，雖然愛鬧丈夫，可她最後也不忘向馮德倫喊話：「嘿 老獅 老友 老公 生日快樂 願你 健康平安喜樂」，相當甜蜜。

雖然小倆口僅簡單在家過生日，但閃度不減，吸引許多粉絲一起獻祝福「好有愛」、「這樣拍也抵擋不了他的帥，生日快樂」、「可以找到一個老師+老友的老公，真的很替妳高興，感動耶」、「男神生日快樂」。

事實上，舒淇和馮德倫之前結婚不久時，一度傳出他們口角和個性不合鬧離婚分居，但經紀人跳出否認，如今兩人已結婚5年，每年雙方生日時，彼此都會第一時間發文祝賀，一來一往的甜蜜互動更是直接打臉烏龍傳聞。