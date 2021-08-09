國立清華大學今天證實，一生奉獻數學教育，鼓勵女性考大學的首名清華女教授、首名台灣女留德數學博士徐道寧3日辭世，享壽98歲。

徐道寧1947年畢業於北平師範學院數學系，先後任教國立蘭陽女子高級中學、國立台灣師範大學附屬高級中學及台北市立第一女子高級中學等，之後攻讀德國哥廷根大學理學博士，1962年返國後協助籌辦清華數學研究所；1964年清華數學系成立後就專任於清華，1974年退休。

清華表示，徐道寧是開辦清華數學系的資深教授之一，任教期間栽培鼓勵學子、提攜指導後進，樹立傑出女性數學家典範。

清華說，徐道寧求學時，有感當時社會對女性教育期待明顯比男性低，任教北一女時，鼓勵女學生考大學，提升北一女升學率、喚醒社會重視女性教育。

徐道寧生前接受訪談時提到，從小受教育過程中，處處感受到不論男老師或女老師，對兩性學業要求不平等，認為女孩子終究要嫁人，在家相夫教子，不用對女學生太嚴，她大惑不解。

徐道寧從事教育路上重視女子教育，不因性別不同而有不同標準，她認為只有嚴肅看待女學生學習表現，才是對女性真正公平。

清華表示，徐道寧生前接受拍攝紀錄片「科技與性別－數學女鬥士徐道寧」，藉自述與訪談，勾勒徐道寧生平與成長歷程，側面觀察徐道寧在動盪時代下，如何以特有女性特質、資質、性格與抱負，投注科技及人格教育。

清華說，很感謝徐道寧畢生精力投入台灣數學教育，發揮重大影響力，「清華人永遠感念徐老師。」