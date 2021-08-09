中華隊在東京奧運表現亮眼，奪下2金、4銀、6銅，打破歷年來的紀錄，而「永遠的小倩」王祖賢也發文貼出東京奧運會各國成績的總表，為榜上的國家獻上恭喜，然而卻有眼尖網友發現，「中國台北」被歸類在中國的下方，讓大批台灣鄉民崩潰直呼想退女神追蹤。

王祖賢在IG發出一張東京奧運的各國獎牌成績，並開心寫下：「Congratulations(恭喜)」，仔細看能發現，台灣和香港被歸類在大陸的下方，大陸的金牌總數38加上香港1面和「中國台北」2面，成為今年奧運最大贏家，超過亞軍美國的39面和季軍日本27面。

貼文一出立刻引起爭議，不少台灣網友紛紛在底下留言糾正，「是中華民國哦，別搞錯了」、「中華民國台北，女神我看你慧根不夠」、「祖賢姊姊～台灣不是中國」、「西台灣不要自作主張」、「不對喔，台灣可以選舉～美麗的阿姨不要搞錯囉」、「還好我喜歡朱茵」。

倒是大陸網友們激動直呼，「支持姊姊」、「真的好佩服姐姐」、「牛，格局好大」、「牛，格局好大」、「祖賢姊姊太可愛了，是個站得高看得遠的人」、「值得再給姐姐一個贊！女神」、「女神太硬氣了」、「真的好佩服姐姐」、「我的女神姐姐真的愛國，我好愛你啊」，意外在網路上掀起熱議。