女嬰「小虎妹」頭部遭重創送醫不治，保母否認施暴一審判8年，家屬為討公道上訴。（家屬提供／陳淑芬台中傳真）

中市邱男在2018年12月間將1歲女兒「小虎妹」送到曾姓女保母住處托嬰，豈料，曾女下午竟通知女嬰昏迷，經緊急送醫不治，多名醫師診斷及解剖鑑定報告研判，在曾女照顧期間，女嬰頭部遭2、3次外力撞擊及劇烈搖晃，導致雙側視網膜出血及顱骨線性骨折等嚴重傷勢，但曾女辯稱並未傷害女嬰，也不知她為何受傷。台中地院法官不予採信，依傷害致死罪判曾女徒刑8年，家屬不服上訴。

邱父傷心地表示，家屬等了2年要幫孩子主持正義，但卻只輕判8年，讓家屬無法接受，已上訴要幫小虎妹討回公道，全案台中高分院將於10日下午開準備程序庭。

邱姓夫妻自2018年2月起委託有保母執照的前幼兒園老師曾女，擔任日間保母照顧當時才4個月大的女兒「小虎妹」，邱父在同年12月28日上午將「小虎妹」送到曾女在西區的租住處托嬰，當天下午竟接到曾女電話指稱，「小虎妹」出現昏迷，而緊急送中山附醫搶救。

經醫院檢查發現，「小虎妹」傷勢嚴重，頭部外傷、顱骨左側枕骨及右側頂骨骨折、頭皮血腫等，緊急手術急救，仍在隔年1月21日深夜傷重不治，邱姓夫妻怒告曾女傷害年僅1歲的「小虎妹」致死。

曾女坦承受託照顧「小虎妹」及將她送醫，但辯稱，傷勢並非她造成，也不知道為何會受傷死亡。不過又翻供指稱，「小虎妹」是在事發前幾天，曾與她兒子兩人頭部互撞。

中山附醫3名醫師出庭作證，指稱「小虎妹」枕骨骨折錯位狀況，是非常大的外力介入才可能造成，研判至少有2次以上外力；經眼科進行眼底攝影發現是雙側性視網膜出血，是嬰兒搖晃症候群的證據，搖晃搭扯所造成。執刀醫師證稱，「小虎妹」顱內出血量約在10至20CC，「小虎妹」的左邊枕葉、右邊顳葉及顳骨都有骨折，研判加於她的外力是很大才會造成這樣的出血量，且大概在4至8小時內發生。

台大醫院鑑定報告則指出，「小虎妹」頭部傷害是外力造成，至少有3次用力撞擊，出血狀況顯示有嚴重外力導致，推測發生顱骨骨折時間為12月28日上午8時及9時之後，依據骨折、腦部頭皮血腫與硬腦膜下出血的位置、力道方向不同，研判至少有後頂部、左枕部及右前額等3個角度都是急性傷害，是不同方向的外力所致。

至於曾女指「小虎妹」在事發前幾天曾與她兒子兩人頭部互撞，法官採信醫師證稱，「小虎妹」的傷勢不可能是與他人相撞產生，頭部前額撞擊，不會撞到連頭骨後方的枕骨及顱骨骨折。且家屬證稱，「小虎妹」案發前頭部沒有明顯傷痕，也沒有食慾降低或大哭大鬧情形。

台中地院合議庭認為，曾女身為保母、領有合格執照，竟不顧年僅1歲女嬰脆弱之軀，撞擊並劇烈搖晃她的頭部導致嚴重傷勢，搶救不治死亡，造成被害人家屬難以抹滅的傷痛及遺憾，事後否認犯行，未能勇於面對過錯，無悔悟之意，依傷害致死罪判處8年徒刑。