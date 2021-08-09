長期與印度有邊界糾紛的巴基斯坦近年來頻頻發生戰機墜毀事件，近日又再有一架雙座型梟龍戰機，成為去年以來墜毀的第6架戰機。一向對中巴合作的梟龍戰機讚譽有加的大陸媒體分析稱，巴空軍頻頻摔機除操作失誤外，主要原因還是機齡老舊，在印度空軍壓力下要彌補裝備差距，必須加強訓練，也因此老舊戰機造成的事故特別頻繁。

據《新浪網》報導，大陸網民一向喜歡嘲笑印度空軍，對於巴基斯坦則極力迴護，並稱之為「巴鐵」。雖然情感支持，但巴基斯坦空軍的表現其實也不怎麼樣。僅在2020年，巴基斯坦空軍就墜毀了5架戰機，除了操作失誤之外，很大程度上與巴基斯坦空軍裝備的主力戰機機齡過老有關，當然，維護失誤也是重要原因。一年墜毀5架戰機絕不是個小數字，因為巴基斯坦空軍的訓練強度極高，在規模更大的印度空軍壓力下，缺乏先進戰機的巴基斯坦空軍必須以更嚴格的訓練來彌補裝備差距。

巴基斯坦與美國關係疏遠，加上財政困難，空軍使用的戰機已愈來愈老舊。圖為巴國梟龍戰機。（圖／新浪網)

報導說，巴空軍近日又有一架雙座型JF-17雷電(中國稱梟龍)Block2戰機在阿托克地區墜毀，機上兩名飛行員成功彈射跳傘。這是與中國合作製造的梟龍戰機中首架墜毀的雙座型梟龍，巴空軍已成立一個調查委員會來調查事故原因。

從巴國公開報導中得知，這是巴基斯坦空軍墜毀的第4架梟龍戰機。從梟龍在巴空軍服役的經歷看，其墜毀率並不高，相比巴空軍現有更老舊的F-16A/B戰機要少得多。

一架雙座型JF-17梟龍戰機在阿托克地區墜毀，機上2名飛行員成功彈射跳傘，這是與中國合作製造的梟龍戰機中首架墜毀的雙座型梟龍。（圖／新浪網)

報導指出，曾有消息稱巴基斯坦空軍對梟龍不滿，認為其比不上美製F-16。巴空軍曾認為梟龍有設計上的問題，俄製RD-93發動機可靠性、維護、壽命和經濟性等，都無法與美製產品相比。不過，在設計梟龍的時候，巴基斯坦空軍堅持選擇了更昂貴的英國馬丁．貝克彈射座椅，而不是大陸生產的彈射座椅，也因此馬丁．貝克彈射座椅解救了許多梟龍飛行員的生命。

目前雙座型梟龍Block2是巴基斯坦空軍最新型戰機，巴空軍當年購入的26架雙座型JF-17梟龍Block2戰機亦已全部交付完畢。對巴國來說，因為與中國的關係穩固，與美國則漸行漸遠，加上美印關係加強，巴國已很難再購入F-16戰機。目前除了過於老舊的F-16A/B之外，巴國僅能依靠梟龍，在應對印度蘇-30MKI、法製幻象-2000、改良型米格-28後，印度近來又加入法製飆風戰機，情勢對巴斯坦是愈來愈不利。