北市教職員陸續接種完第1劑疫苗，但卻尚未接種第2劑，9月1日開學時，保護力恐不足，北市副市長蔡炳坤9日指出，北市將在9月27日至10月7日為高中、國中、小學教職員接種第2劑，請中央確保疫苗能到位。北市議員侯漢廷更提議，教育局應免費提供教職員快篩劑，教育局表示會參考並研議。

蔡炳坤表示，高中、國中、小學教職員從7月19日開始接種，最後一批是7月29日接種完，北市僅花10天，然而9月1日將開學，按照目前滿10周才能打第2劑，因此會安排在9月27日至10月7日間，幫教職員接種，他也請中央將這項需求納入規畫，確保疫苗到位、學生安全、盡快接種。

中央防疫指引也規定，老師必須提供疫苗接種證明，沒接種的老師，則須在上課當日提供3日內快篩或PCR陰性證明，且必須每周篩檢1次，然而教育部卻未提供相關補助。

侯漢廷表示，雖現在北市7所醫療院所提供免費 PCR 檢驗服務，但篩檢報告並非即時，且受檢者必須撥冗前往醫療院所篩檢，有增加感染的風險，而居家快篩試劑平均1劑為 340 元，但國小所提供的講師費平均1堂課程僅 400 元，卻未得到任何補助款項，顯然加重負擔。

侯漢廷指出，已有學校通知 8 月 9 日開始上課，由於國內疫苗覆蓋率仍低，且疫苗到貨時程不穩，他要求教育局應免費提供各中小學居家快篩試劑，讓尚未接種疫苗的教師、代課老師、輔導老師、課後社團老師等相關教學人員可使用，並盡可能安排相關人員造冊優先施打疫苗，避免影響教學人員及學生上課的權益。教育局回覆，關於快篩劑的建議，會納入參考並評估研議。