國內疫情趨緩，民進黨政府研擬推定紓困方案發行5倍振興券，在野黨多次呼籲應採現金發放，盼政府能聽進民意，但行政院非但聽不見，蘇貞昌院長今出面釋疑並強調「五倍券等於現金」。對此，國民黨立委洪孟楷開嗆，那就請民進黨政務官現在起，薪水改領五倍券，讓全國人民看看5倍券怎麼好用，響應蘇院長偉大政策。

國民黨立委洪孟楷呼籲政府應發現金、不印券，節省成本。（圖/本報資料照片）

對於蘇貞昌就5倍券發言惹議，洪孟楷9日在臉書表示，如果「五倍券如果等於現金，那幹嘛不直接發現金就好？」，浪費23億印刷成本、要全民再多等一個月、還必須全台商家配合填寫資料、登記、兌換，徒增困擾。說穿了，就是多此一舉。更是為了大內宣而想出的花招，沒把真正資源放在國人的需要上，民進黨政府真的好意思？

洪孟楷強調，現在民進黨政府是「出了一個券、要用一百種理由來辯」，蘇揆辯稱五倍券等同現金，那何以還讓國人拿1000現金換5000現金？不能直接拿4000現金。若民進黨政務官薪水不能領五倍券也做不到，就請別再詭辯喊「五倍券等於現金」這種不食人間煙火的話。

國民黨台北市議員徐巧芯在洪孟楷貼文留言表示，「支持！以後薪水規定半年內要花完，不准存起來」，網友則表示，「這建議真好，既然五倍券這麼好用，蘇貞昌就該物盡其用」。