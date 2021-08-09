國內疫情近期逐漸趨緩，政院著手研擬發放振興5倍券來提振經濟，但能否帶來合理的經濟效益備受質疑。台北市議員徐巧芯質疑，這次主要振興的對象是大賣場還是小攤販？她更指出，小攤販非常需要現金來周轉，為何現在還要他們收集一堆振興券後再到銀行兌換？「這個政府到底有沒做過生意？」

徐巧芯今(9日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，政府並沒有能力讓全台灣的人領這個券都用數位的形式，大多數人還是會用紙本，最後又看到一堆人在排隊，但現在的疫情和之前根本不成正比，還讓大家再去排隊個，光這件事就很離譜。

徐巧芯認為，紓困沒搞好就要去振興，等於是還不會爬就叫全國人民去走，現在還是2級警戒，「紓困都還沒兩步就要去搞振興，當讓大家很生氣」，可不可以讓之前紓困被漏掉的人，都先拿到現金？

徐巧芯發現，很多年輕人去年工作沒問題，但今年很多人被裁員而失業，拿去年的情況判斷他們今年能不能領紓困，本來就是一件很好笑的事情，紓困都沒做好，一堆人連申請紓困貸款資格都沒有，現在要來搞振興？如果已經先普發1萬元紓困金紓困了，第二階段要振興、發消費券可以，問題是這兩個政策之間完全沒搞好。

徐巧芯質疑，這次的主要振興對象是誰？是大賣場還是小攤販？賣排骨飯或雞蛋糕的商家，是不是受疫情影響最劇烈的？「他們一份大概賣50元、100元， 現在發的5倍券面額5百元、1千元，不能找零，要如何振興小攤販？」

徐巧芯指出，小攤販店家需要現金去周轉，但前面已經被外帶和內用的問題卡了這麼久，現金已經沒剩多少，現在還要他們去拿那個券，收集一大堆之後再去跟銀行換，中間週轉金是不用了嗎？這個政府到底是有沒有做過生意？到底了不了解市井小民做生意的辛苦？「做到這樣跟我說更能夠振興，這些小攤販我覺得他們都要昏倒」。