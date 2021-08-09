謝盈萱飾演的陳嘉玲在《俗女養成記2》搬進一手打理的新家。（華視、CATCHPLAY提供）

《俗女養成記2》首播收視高點之一落在謝盈萱、宋偉恩這對姊弟聊結婚與出國話題。（華視、CATCHPLAY提供）

陳竹昇、于子育《俗女養成記2》飾演的爸媽更為深刻感人。（華視、CATCHPLAY提供）

《俗女養成記2》導演嚴藝文（左起）、陳長綸、吳以涵出席首播收視慶功，華視總經理莊豐嘉送上10萬獎金。（華視、CATCHPLAY提供）

劇迷敲碗等了兩年的《俗女養成記2》，8日父親節於華視及CATCHPLAY＋首播，以3.59創下近年難得一見的首播收視佳績，也推動CATCHPALY註冊會員數6倍成長！導演陳長綸與嚴藝文以及「小嘉玲」吳以涵9日出席慶功活動，華視總經理莊豐嘉特別送上10萬元紅包及十全大補湯，象徵收視十全十美。導演嚴藝文坦言被超高收視嚇到，本來上檔後比較輕鬆，還想找花東民宿度假去，突然又覺得壓力好大，怕被敲碗《俗女3》嗎？被《俗女2》操到累壞了的她秒回：「沒有了！我不要！」

嚴藝文說，看到收視一舉破3，當下好像有種做夢的感覺，馬上傳訊給台前幕後的夥伴們，也很高興觀眾看到美術、配樂等細節。她還爆料，首播當晚謝盈萱去她家一起收看，結果太緊張，「她從廁所走出來時還說，我手在發抖！」因為在《俗女2》真的做了很多不一樣的嘗試，很緊張觀眾能否接受。

「小嘉玲」吳以涵說，早上一起床聽到收視好消息，覺得可以為此開心一整天，「希望大家繼續支持，接下來9個星期不會讓你有傷心的星期一，因為看完的隔天都會很開心」。因有工作在身沒法出席慶功的謝盈萱表示，很替劇組開心，也特別感謝幕後夥伴，他們真的非常辛苦，「我很開心陳家人能成為陪伴大家的力量，之後的故事發展還有很多不一樣的地方，希望大家還是能夠繼續跟我們一起走完十集」。

飾演「蔡永森」的藍葦華表示，「看了2遍，這次戲的節奏很快，自己看了眼淚都飆出來，看第二遍感動的點還是會忍不住流流」，雖擔心第二季難免會被拿來與第一季比較，但非常開心觀眾沒有忘記《俗女養成記》，給了最大的支持，「真的很開心收視炸鍋了，有被高收視嚇到，覺得不可思議，也覺得壓力好大，希望觀眾繼續鎖定每周日的《俗女2》，不會讓大家失望」。

「媽媽」于子育說，收視出乎她意料，「本來以為破2就很好，沒想到這麼高！加上昨天又跟東京奧運閉幕式卡到，本來很擔心影響收視率，因為身邊很多朋友都在等這部戲上檔，所以很緊張，也擔心很多人拿第一、第二季比較的心態。看到這樣的收視，覺得揪甘心，很謝謝觀眾，感覺很像是家裡在辦喜事，觀眾都很關心陳嘉玲接下來怎麼發展，且不僅是六年級生，連很多年輕人也很關注這部戲，大家都能從中找到自己生活中的影子，或是想到小時候，頗有反思的效果。」此外，她也覺得首播時機點非常好，在疫情期間有種集體療癒的感覺，「覺得老天爺很疼我們，也謝謝大家支持，創造這麼好的收視！」

「婆婆」楊麗音則對於收視佳績相對淡定：「不會很受驚嚇，因為很多人都等很久了，就是蓄積很久的能量爆發」。

華視播出收視瞬間最高點4.17(4歲以上收視)落在飾演爸爸的陳竹昇接受兒子的同志戀情，也感念兒子對中藥行的付出，對著宋偉恩飾演的陳嘉明說：「中藥行以後就要交棒給你了。」收視次高則落在陳嘉玲、陳嘉明姊弟的感人對話橋段，嘉明說：「我下載了一個APP，可以計算如果離家之後，還剩多少時間可以陪父母，如果我去英國，一年頂多回來兩三趟，那這樣只剩352天，可以看到爸媽了。」這段嘉玲嘉明兩姊弟在房間談求婚以及為愛離鄉的掙扎，兩人思考要不要妥協的互動，收視也高達4.12。

導演陳長綸在映後直播也透露秘辛，首集令人印象深刻的「土虱湯」，原本煮了很多次賣相都不佳，劇組最後煮了七八隻土虱後，找出最完美的土虱，移花接木貼皮整容後，才呈現劇中完美的土虱湯。導演嚴藝文更感性地說：「《俗女養成記2》在拍攝時，無論是演員表演或場景轉換，細緻度很高，希望觀眾可以細細品味，直接二刷會有不同的感動。」另外她也表示：「這季的片尾很用心地做到每集都有不一樣的呈現，例如NG片段或是演員在等戲的瞬間，有種早期港片幕後花絮的感覺，希望觀眾可以看到最後，也可以讓幕前幕後的工作人員都被看到。

對於再創俗女風潮，華視莊豐嘉總經理說：「當初要拍《俗女養成記2》時，很多人都不看好，覺得第一季的成績很難超越，但我對於導演與卡司陣容有信心，所以今天看到收視率的成績，更確定當初的決定是對的，也很感謝導演、演員還有幕後工作人員帶給我們這樣優質的戲劇，也很感謝觀眾喜歡這樣有笑有淚的劇情，帶給觀眾很豐富的感受。」CATCHPLAY執行長楊麗貞則表示：「很開心能夠與陳長綸導演、嚴藝文導演、所有演員及華視攜手再創俗女佳績，也謝謝一直相伴支持的觀眾們，讓俗女的精神發光發熱。」