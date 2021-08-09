中央流行疫情指揮中心宣布8月10日起至23日疫情警戒仍維持二級，林務局明(10)日起開放阿里山林業鐵路、自然保護區域，以及部分自然教育中心和生態教育館，登山山屋附屬營地除同住家人外，以1人1帳為原則。

明起林務局將開放阿里山林業鐵路、自然保護區域(包含自然保護及留區與野生動物保護區)、8處自然教育中心、7處生態教育館，另同步開放嘉明湖國家步道之單日往返及嘉明湖山屋附屬營地的住宿申請。

林務局表示，8月10日以後各森林育樂場域仍將實施遊客人數總量管制，國家森林遊樂區入園人數維持原承載量的8成，到達人數上限後將採一出一進，太平山莊、大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊亦維持開放原房間數8成；阿里山林業鐵路本線列車不發售站票，阿里山號每列車乘客人數以108人為限，並且僅停靠嘉義、北門、竹崎、交力坪、奮起湖等5站；阿里山林業鐵路祝山、神木與沼平支線每列車乘客人數以150人為限，檜木列車以120人為限。

此外，登山山屋附屬營地除同住家人外，以1人1帳為原則，入園遊客須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者不得入園，也須全程佩戴口罩，並避免戶外100人、室內50人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

高山營地部分，林務局本次先開放嘉明湖國家步道單日往返及嘉明湖山屋附屬營地4個營位，住宿者非同住親友者應一人一帳，至於能高越嶺道西段天池山莊營地及北大武山檜谷山莊營地，因受近期豪大雨影響，道路中斷，尚待搶修，故不列入此次開放範圍。

其他山屋與通舖型住宿等經地方政府依據「傳染病防治法」公告管制之場域，仍暫不開放。