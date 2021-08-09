台灣本土疫情明顯趨緩，已經連三日本土病例都降到個位數，對於台灣從疫情大爆發到現在逐漸清零，連澳洲流行病學專家都推文「台灣了不起」，對此台大醫院婦產科醫師施景中表示，這三個月來，台灣防疫表現值得讚許，還好五月疫情爆發時，不是Delta變種病毒入侵，並大讚「台灣人幹得好」。

澳洲的流行病學專家Zoë Hyde博士，在今年五月台灣疫情爆發時，曾經發文酸「台灣曾是一個成功的故事，因為太過自滿而放鬆機組員隔離措施，造成疫情爆發」，時隔三個月，Zoë Hyde 8月7日又在推特讚嘆，台灣從五月的大爆發控制到現在確診接近個位數，對於台灣防疫成就大感佩服。

施景中今(9)日也在臉書表示，現在Delta病毒在全球各地肆虐，台灣目前仍然只有少數病例，而且很快就平息了，雖然很多人染病，不少人犧牲，但爭取了一些時間後，台灣目前有超過30%的病人打了疫苗，為未來可能即將面臨的Delta病毒作好準備。

施景中說，或許這真是天意，五月疫情爆發，台灣流行的是Alpha病毒，如果一開始是Delta病毒傳入台灣，現在可能就不是這個局面了。他並引述Zoë Hyde的推文指出，台灣從疫情大爆發到現在的逐漸清零，而且台灣是全球人口最稠密的國家之一，所以這仍是一個非常了不起的成就，對此施景中也跟著讚嘆「永不放棄的台灣」、「台灣人幹得好」。