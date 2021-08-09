台南永康工廠大火 烈焰黑煙沖天動員23個分隊灌救 19:282021/08/09 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南永康工廠大火。（記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南永康工廠9日晚間大火，烈焰黑煙沖天動員23個分隊灌救。（記者爆料網） 訂閱影音： 中時新聞網 台南市永康區一間工廠9日傍晚大火，現場烈焰、黑煙沖天，路過民眾遠觀。（記者爆料網） 台南市永康區中山南路471巷，今天晚間6時30分許發生大火，起火現場是一間汽車零件組裝工廠，現場冒出熊熊火光及濃密黑煙直竄天際，台南消防派出23個分隊前往灌救。 台南永康工廠大火，烈焰沖天。（記者爆料網） 台88線暗夜氫氣化學槽車輪胎起火 消防架「水砲塔」撲滅 台南金屬工廠太陽能設備失火 打火兄弟10分鐘內迅速撲滅 #灌救 #23 #分隊 #現場 #中山南路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中太平深夜死亡車禍 男騎士遭車撞飛再撞圍籬不治 10:052021/08/08 社會 海霸王 砸23億建構一條龍模式 打造食品物流複合園區 04:102021/08/07 財經要聞 二級警戒延長！陳時中：全國延至8／23 14:082021/08/06 生活 疫情趨緩 無人機考照8／23恢復 16:252021/08/06 生活 台南北門坐擁美景 卻留不住人 04:102021/08/09 地方新聞 嘉義縣市餐飲禁內用 延長至9日 04:102021/08/07 地方新聞 二級警戒持續至8／23 最新規定出爐！超商可賣茶葉蛋了 14:102021/08/09 生活 T1聯盟》「錢姐」錢薇娟當上首任會長 擴編台南桃園兩隊 15:542021/08/06 體育 桃園蘆竹公司建築傳火警 消防人員灌救中 17:522021/08/09 社會 妻23k他憂「我走了妳怎活」 她點破這男人只想說：不要拖累我 19:452021/08/08 社會 4人爬幽靈瀑布溪水突暴漲 2人受困5小時平安獲救 17:322021/08/08 社會 社會熱門新聞 台南永康工廠大火 烈焰黑煙沖天動員23個分隊灌救 - 社會 港籍知名美妝總監家中猝死 在台遺產迄今無人繼承 - 社會 人妻遭老闆「強行連結」竟反咬賣淫 性愛片一個動作救了她 - 社會 男啪啪13歲少女恐關10年 法官見她穿「馬甲衣」立判無罪 - 社會 警消也傻了 國道翻車意外 男駕駛竟裸身爬出車外坐護欄 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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