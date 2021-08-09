台南永康工廠9日晚間大火，烈焰黑煙沖天動員23個分隊灌救。（記者爆料網）

台南市永康區一間工廠9日傍晚大火，現場烈焰、黑煙沖天，路過民眾遠觀。（記者爆料網）

台南市永康區中山南路471巷，今天晚間6時30分許發生大火，起火現場是一間汽車零件組裝工廠，現場冒出熊熊火光及濃密黑煙直竄天際，台南消防派出23個分隊前往灌救。