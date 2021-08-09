藝人小甜甜(張可昀)與老公「宋先生」婚後，生下愛女「米苔目」，添加了新的家庭成員，讓她每天享受著平凡的日常生活。小甜甜最近在社群分享，寶寶睡覺在她懷裡的照片，家庭生活相當溫馨。老公也跟著模仿寶寶，兩人表情十分相近，

小甜甜昨(8日)在臉書上分享家庭生活: 「今年對我而言意義非凡，經歷了第一個母親節接著來到父親節！一切歸功於寶寶，讓我們邁入人生這個嶄新的重要階段，因為她參與這些日子對我而言成立愛」。照片當中，寶寶睡覺的模樣，老公也跟著模仿相同的表情，神韻十分相似，一家三口幸福的模樣曝光，引起許多網友的關注。

小甜甜感謝地分享新的家庭生活: 「第一個母親節他還在我肚子裡，第一個父親節她滿月了，下來的每一年她將會有更大的轉變，我們永遠是最愛她。」她覺得這樣平凡的生活，感到非常地幸福，小甜甜當了媽媽覺得每天的生活，變得很踏實、有意義。

許多網友留言回應: 「妳很棒!米苔目好可愛，祝福你們美滿幸福」、「每天看了妳們的小孩，感覺很療癒！」、「妳自己創立的家庭，盡情揮灑」、「跟爸爸好像喔」、「好溫馨的畫面，祝福你們」。