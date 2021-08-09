星卉劇中發現老公亮哲偷吃。（三立提供）

亮哲劇中與前妻陳珮騏勾勾纏。（三立提供）

星卉在三立八點台劇《天之驕女》演出身手矯健的國際刑警，十分有架式，劇中原與亮哲結婚多年相當恩愛，因前妻陳珮騏的介入開始產生裂痕，具備刑警敏銳度的星卉，嗅到丈夫出軌的蛛絲馬跡，網友也開始期待星卉會給他們什麼教訓。星卉表示，自己的第六感直覺非常強，對於察覺另一半是否出軌的敏銳度很高，只要對方有一點不對勁都能得知，只是看自己要不要戳破對方而已。

星卉對於另一半的偷吃容忍度是零，她表示自己有強烈的感情潔癖，無論是肉體和精神的出軌，也不能接受說謊，認為兩人在一起就是要專情且專心。劇中丈夫亮哲與陳珮騏時常背著她私會，頻頻私下相互聯繫，星卉笑說這些都事她不能容忍的，她的另一半可以有女性朋友，但前提她也必須認識，而且他們聯繫對方的內容，也必須要讓她知道，不可以有任何欺騙的行為。

她認為雙方交往應以信任為前提，所以自己不會去看對方的手機，但自己的手機也不會讓另一半查閱，每人都有個人隱私，希望雙方能互相尊重，她認為如果有一天真的到了必須看對方手機時，就表示一定是出了大問題。

亮哲在劇中和陳珮騏有一些親密戲，他表示拍之前會和老婆先報備，特別是過於親熱的戲一定要事前告知。亮哲劇中為隱瞞出軌，時常對星卉撒謊掩蓋事實，他笑說其實自己的說謊技術很爛，且很容易被抓包，有陣子他非常瘋迷球鞋，買了一雙1萬5000元的鞋，卻騙老婆這鞋是二手的只要5000，結果穿去聚會時被識貨的朋友當場拆穿，直接報出價格，馬上獲老婆的白眼伺候，回家也免不了一陣盤問，亮哲無奈笑回：「我根本就是一個沒辦法說謊的人。」