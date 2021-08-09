朱海君今年3度入圍金曲獎台語女歌手。（豪記唱片提供）

朱海君去年拿下金曲獎「最佳台語女歌手獎」，今年再度以《夢見蘇西》問鼎台語歌后寶座，這次將迎戰曹雅雯、蔡家蓁、黃妃、張涵雅，對於蟬聯歌后信心，朱海君9日受訪表示不覺得其他人是勁敵，「心情跟去年一樣老樣子，也讓我對自己的音樂路更有所期待」。

她去年以一襲深V禮服參與典禮，好身材驚豔全場，問及今年戰袍尺度？朱海君透露老公NONO管很嚴，「他管啊，為什麼要露到那邊、裡面多加一層，我會聽他話，畢竟（婚姻經營）是要長期抗戰的」。連看她從小長大唱歌的長輩們，也會叮嚀不要穿那麼露，朱海君笑說：「他們會跟我說『妳是憑實力的』。」

她回想當初錄製《夢見蘇西》時，壓力大到失眠、額頭狂冒痘，感覺猶如當年參加歌唱比賽，擔心被對手迎頭趕上；問她本屆入圍名單最怕誰衝上來？朱海君幽默表示：「我都有畫一些符，沒有啦！最大的敵人是自己，我只擔心自己的部分。」

提及去年封后，NONO大方請吃雞排卻沒送她禮物，朱海君趕緊向老公喊話：「可能想等累積幾座，買個不動產給我。」朱海君31日將迎接36歲生日，打算捐一台約200萬的廂型車，給偏鄉當作接駁車，「老人家交通不方便，公車班次也不多，希望老公可以贊助一半」，夫妻合力回饋社會。