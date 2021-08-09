彰化縣政府辦理今年度第一次縣有非公用房地標售，與第二次土地標租，合計釋出12筆標售房地，與10筆標租空地，不乏位在彰化市、員林市，甚至台中市清水、梧棲精華住宅區與車站特區地段，即日起開放投標，30日開標。
根據縣府財政處公告標租、標售資訊，12筆標售房地，有7筆位在台中市清水區武秀、銀聯地段，為第四種住宅區，每坪單價在10萬多元至17萬元之間，彰化縣大村鄉大庄段也有三筆商業區相連房地，每坪單價更逼近30萬元；另外彰化市南郭國小旁住宅區、員林市火車站前中山路商業區，兩處黃金地段也有房地標售。
12筆標售房地，許多皆為公、私共有問題，優先標售給其他持分土地所有權人，其中員林市中山路房地，為彰縣府與員林市公所共同持有，彰化市南郭國小旁巷弄內土竹造房屋，已多次標售，仍乏人問津。
另外10筆標租空地，彰化市、員林市區精華住宅區，每年標租底價從16萬元至81萬多元不等，位在台中市清水區市鎮北段車站專區3筆連號黃金地段，每年標租底價更達到712.6萬元，彰化和美鎮和北段住宅用地、溪州鄉甲種電築用地，梧棲區東建段住宅區也都有土地標租。
財政處非公用財產科表示，10筆標租非公用不動產現況多為空地，除了可開發作為收費停車場，亦允許標租人申請雜項執照、搭建棚架等設施，優先提供原先承租人續租，承租人使用須符合都市計畫使用分區管制；至於標售房地，由投標者價高者得標，直接以現況標售，30日開標。
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