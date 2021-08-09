彰化縣政府辦理今年度第一次縣有非公用房地標售與非公用不動產標租；釋出台中市清水區精華住宅區用地標售，清水銀聯段400坪住宅用地標售底價3897.7萬元。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府辦理今年度第一次縣有非公用房地標售，與第二次土地標租，合計釋出12筆標售房地，與10筆標租空地，不乏位在彰化市、員林市，甚至台中市清水、梧棲精華住宅區與車站特區地段，即日起開放投標，30日開標。

根據縣府財政處公告標租、標售資訊，12筆標售房地，有7筆位在台中市清水區武秀、銀聯地段，為第四種住宅區，每坪單價在10萬多元至17萬元之間，彰化縣大村鄉大庄段也有三筆商業區相連房地，每坪單價更逼近30萬元；另外彰化市南郭國小旁住宅區、員林市火車站前中山路商業區，兩處黃金地段也有房地標售。

12筆標售房地，許多皆為公、私共有問題，優先標售給其他持分土地所有權人，其中員林市中山路房地，為彰縣府與員林市公所共同持有，彰化市南郭國小旁巷弄內土竹造房屋，已多次標售，仍乏人問津。

另外10筆標租空地，彰化市、員林市區精華住宅區，每年標租底價從16萬元至81萬多元不等，位在台中市清水區市鎮北段車站專區3筆連號黃金地段，每年標租底價更達到712.6萬元，彰化和美鎮和北段住宅用地、溪州鄉甲種電築用地，梧棲區東建段住宅區也都有土地標租。

財政處非公用財產科表示，10筆標租非公用不動產現況多為空地，除了可開發作為收費停車場，亦允許標租人申請雜項執照、搭建棚架等設施，優先提供原先承租人續租，承租人使用須符合都市計畫使用分區管制；至於標售房地，由投標者價高者得標，直接以現況標售，30日開標。