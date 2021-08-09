國軍9日再度派員協助北竿芹壁復原工作，目前道路仍持續封閉。（北竿鄉長陳如嵐提供／葉書宏連江傳真）

國軍9日再度派員協助北竿芹壁復原工作，目前道路仍持續封閉。（北竿鄉長陳如嵐提供／葉書宏連江傳真）

馬祖北竿鄉芹壁號稱「馬祖地中海」素有小希臘美名，7日受到大雨重創多處坍方、道路封閉，國軍9日再度派員協助復原工作，居民水電均已恢復。北竿鄉長陳如嵐形容「是有史以來最嚴重的災情！」力拼周五前完成復原工作，迎接遊客。

盧碧颱風轉為熱帶低氣壓後為馬祖地區帶來驚人雨量，馬祖7日單日降雨量達193.5毫米，打破2004年155毫米紀錄，造成南竿、北竿多處坍方、積淹水等災情，尤以北竿鄉芹壁村受創最為嚴重，道路坍方中斷、10多輛汽車、機車遭泥流沖壓損毀，幸無人傷亡。

縣府7日開始派員救災，芹壁約50多名鄉親無水無電可用，所幸經過搶修8日已恢復供水供電，國軍昨再度派員協助芹壁復原工作，道路淤泥已陸續清除完畢，通往芹壁道路則持續封閉。

陳如嵐表示，芹壁及中山國中坍方處的安全結構工作已陸續完工，待確保安全無虞後，才會開放道路通行，後續就剩下街道、路面清淤等作業；芹壁是北竿旅遊的亮點，如今又是馬祖旅遊旺季，預計周五前可復原完成，開放遊客進入芹壁。