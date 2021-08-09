對於蘇貞昌今早召開擴大防疫會議時指出，今年台灣在國內疫情爆發後70多日內就將疫情控制住，被國外媒體記者稱為是第二次的奇蹟，國民黨立委李德維聽了憤怒表示，這樣的成果是台灣人民流血流汗付出代價換來的。網友也回應，「813條人命，蘇貞昌拿來吹政績」、「噁心」，「搞出3+11才是奇蹟！」

根據《風傳媒》報導，蘇貞昌今（9）日早上8時召開擴大防疫會議，行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌於聽取報告後指出，台灣在去年各國疫情爆發之際仍然能夠守得很好，而今年台灣在國內疫情爆發後70多日內就將疫情控制住，被國外媒體記者稱為是第二次的奇蹟，非常感謝指揮中心的辛勞及國人同胞的配合。

國民黨立委李德維聽了憤怒說，這樣的成果是台灣人民流血流汗付出代價換來的，不是蘇貞昌的防疫奇蹟。李德維痛批蘇貞昌，不應該把台灣人的自律跟付出的代價，攬在自己身上當作功勞，要知道5月這波疫情破口就是政府3＋11政策的破口，台灣人付出慘痛代價才把疫情控制下來，蘇不該洋洋得意。

PTT網友也怒批，「跟你蘇貞昌有何關係」、「噁心」、「813條人命，蘇貞昌拿來吹政績」、「是3+11破碎的數百家庭換來的」、「爛死了，還敢拿出來講」、「好像有一次連時鐘都要開始大量篩了，你院長還在扯偽陰僞陽」、「疫情控制是人民素質啦，這放病毒進來的有啥貢獻」、「撐過明年用選票算總帳」、「閉嘴好嗎？」

有網友諷刺，「2024非蘇不投，沒蘇郊遊」、「好啊，民進黨2024記得派騙神仔」、「有功dpp，有過就丟雙北」、「3+11決策過程不公開，也是國際奇蹟」、「搞出3+11才是奇蹟」、「疫情爆發是人民鬆懈，疫情控制是黨有功」。

也有網友幫忙緩頰，指出「防疫做得好，某些人也是不爽，到底要怎樣」？