桃園警方8日晚間執行移工專案不但查獲失聯移工，還發現移工餐廳私設包廂供9人飲酒歡唱。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方8日晚間執行移工專案不但查獲失聯移工，還發現移工餐廳私設包廂供9人飲酒歡唱。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方8日晚間執行移工專案時，不但在小吃店尋獲隨身持雙證件避免遭查緝的越籍失聯移工，也在桃園區建國路上的移工餐廳查獲在4樓私設2間包廂供9人飲酒歡唱，當場製作紀錄表，移送經發局裁處。

桃園警察分局大樹派出所執行「外籍移工治安顧慮場所臨檢勤務」，在桃鶯路臨檢某移工小吃店時，有名越籍移工看到員警立即躲到桌下。

員警請其出示證件，他攜帶兩張不同身分的證件，推說有一張是朋友的，但他聲稱是自己的證件，照片卻「差很大」，且證件登記生日7月，他卻說是3月、又改口5月，員警一查發現「友人」的證件就是他，且已被通報失聯移工，向桃園專勤隊查詢，確認阮姓移工，依規定移送桃園專勤隊收容。

員警又於建國路某移工餐廳宣導防疫相關規定時，發現該店營業登記為一、二樓，三樓出租，但四樓卻遭鎖，員工起先辯稱不知樓上是什麼，又改稱已出租給其他人，喧嘩聲中有人開鎖走出，員警請員工陪同上樓，驚見樓層內分成4個包廂，其中2個包廂內有客人，一間4人、一間5人，都在飲酒歡唱，已違反營業規定，員警當場製作紀錄表，移送經發局裁處。

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