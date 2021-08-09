台中市社區照顧關懷據點、長青學苑及親子館，將自10日起陸續開放，社會局受理社區照顧關懷據點及長青學苑申請恢復服務，各親子館12日起開放遊戲區，但嬰幼兒親子活動、課程及外展服務仍暫停，延續以線上方式進行。

全國二級警戒延長至23日，幼兒和長輩服務適度微解封，社會局表示，10日起受理社區照顧關懷據點及長青學苑申請恢復服務，據點提供電話問安和健康促進服務，暫停卡拉OK等具風險群聚活動；採視訊和電話關懷；餐飲不可內用，可採餐盒外帶或外送。

至於親子館部分，各親子館12日起開放遊戲區，入館一律採網路預約，不接受現場排隊；場館內除嬰幼兒因生理需求的必要飲食外，全館原則禁止飲食。

部分親子館，包括北區、豐原、大里、沙鹿、大甲、石岡、太平等地區，提供0至3歲教玩具與圖書借閱服務，設籍台中市市民可電話預約，親子館嬰幼兒親子活動、課程及外展服務仍暫停，延續以線上方式進行。

社會局說，依據衛福部6日發布的開放指引，據點及長青學苑服務人員及服務對象、親子館工作人員，應已接種疫苗第一劑且滿14日；未接種疫苗或接種第一劑疫苗未滿14日者，首次提供或接受服務前，須自費提供3日內快篩或PCR陰性證明。

此外，服務採預約登記及實名制，除飲水外全程佩戴口罩；容留人數以每人2.25平方公尺活動空間計算，室內維持1.5公尺社交距離，總人數不得超過50人。