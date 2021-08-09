國民黨前主席朱立倫今天在臉書上批評，民進黨堅持不發現金，要搞三倍券、紓困4.0、五倍券。這種花式紓困，基層弱勢民眾領不到，廠商無法度過難關，行政人員忙翻，把人民生計搞得三倍困、五倍難，將帥無能，累死三軍，行政院長蘇貞昌早該下台負責。

朱立倫認為，最好的振興券就是新台幣。疫情爆發以來，6月餐飲業營業額年減四成，是自有統計資料以來最大減幅；8月放無薪假的廠商高達4千多家、勞工高達5.5萬人。國內經濟還能正成長，是因為台灣的晶片等外銷出口，但內需一片蕭條，民進黨竟然用這些數據來欺騙民眾，説台灣經濟很好，實在可惡。

朱立倫批評，去年三倍券耗費22.5億行政成本，創造一堆額外無用的紙本、要砍伐多少樹木？最後只增加GDP不到1％。民進黨堅持不發現金，宣稱民眾會把錢存起來。會存的人，通過購買生活必需品等本來就會消費的支出，還是變相存到錢，但對於急需用錢的人來說，這就是一筆救命錢。

朱立倫指出，美國、韓國、日本、新加坡等國都是直接發放現金，也有各自效果，值得參考對照。民進黨堅持要搞五倍券，平常大內宣時最愛講國際，結果紓困政策完全跟不上國際，也顧不到在地？

朱立倫表示，對於基層許多民眾來說，振興依然帶有紓困性質，官員說要衝數位使用率，配套做好了嗎？這波受疫情影響最淒慘的基層小攤販、小商家，很多都沒有接受數位支付的設備與能力，數位振興券如何使用？行政院的大官們想到了嗎？