湯姓男子（左二）因縱火案入獄服刑，4日才剛出獄，9日即到國泰世華銀行中港分行持美工刀挾持行員行搶。（民眾提供／盧金足台中傳真）

持美工刀行搶銀行的湯姓男子，甫出獄5天，9日即因搶銀行被警方依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。（盧金足攝）

才剛出獄5天的湯姓男子，9日持美工刀闖進國泰世華銀行中港分行挾持女行員，喊著「我要30萬元，我要進監牢」，員警獲報到場勸說，7分鐘內湯嫌即棄械束手就逮，當時在銀行的目擊民眾表示，歹徒將刀架在女行員脖子上，行員嚇的大哭，幸好人未受傷，全案在警詢後，依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

48歲湯姓男昨日下午2時許，進入位在台灣大道的國泰世華銀行中港分行，佯稱要開戶，趁女行員轉身拿開戶相關表格時，取出隨身攜帶的美工刀，以左手架住脖子，還一直表示「我要搶劫，我要坐牢、給我30萬」。

其他行員見狀很機警，馬上啟動通報機制，還有人拿手機錄影存證，警方獲報快速抵達現場，4名員警向湯嫌勸說「不要激動」、「把刀子放下，好好講」，湯嫌沒有抵抗，將刀子放在桌上，雙手放在背後讓警方上銬，幸好被挾持的女行員未受傷，歹徒也未搶到贓款。

一名在銀行提款的民眾表示，見湯嫌走進銀行，向女行員稱他從沙鹿來台中，進去3、4家銀行要開戶都沒人要理他，不料在女行員親切招呼後，要幫他開戶反而被挾持，女行員驚嚇一直哭泣。

警察局第六分局何安所副所長林威閎表示，湯嫌持美工刀進入銀行，員警獲報迅速馳抵現場制伏犯嫌，前後大概花了7分鐘的時間。

是否因疫情太苦，生計困難或欠債才鋌而走險？目前無業的湯嫌落網後向警方辯稱，「是因為想吃牢飯才犯案」，表示剛出獄無法找到工作，生活困難才會行搶；警方在湯嫌身上找到疑與精神困擾相關的藥物與藥單，身上也沒有錢，疑因出獄後找不到工作無法重回社會。

據查，湯嫌設籍沙鹿區，曾於2019年8月在清水一處宮廟大門口縱火，被台中地院判刑1年，4日才剛出獄，但不過5天時間又犯案，可能要再度入獄，警方經調閱銀行監視器等跡證後，依強盜罪嫌將湯嫌移送台中地檢署偵辦。