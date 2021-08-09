社區大學從8月10日起有條件開放，教育部表示，室內課程及活動場域禁止飲食，並暫停不必要的群聚活動；而且，校方應評估無法配戴口罩的課程（如吹奏、餐飲製作課程），應暫緩或更動課程內容。

教育部表示，雖然開放社區大學進行實體課程，但教室面積扣除固定設備，除以2.25平方公尺來計算容留人數：已實施線上教學的課程仍以線上教學為原則。

教育部指出，社區大學工作人員未施打疫苗或疫苗第一劑接種未達14天者，首次提供服務前，需有3天內快篩或核酸檢測陰性證明，且每3至7天定期快篩（原則每7天篩檢，應變處置時得縮短為每隔3天篩檢）。

關於社區大學人員管理分艙分流機制，教育部說，同空間不同時段有其他單位使用者，每服務時段間隔至少2小時；同空間同時段，活動場地間隔2公尺以上。同時，校方要規畫學員進出動線，並進行公共區域、共用電梯、廁所、休息空間等之清潔消毒。