男網友遇上強勢岳母給的難題。（截自Dcard）

長輩幫忙買房很幸福？小心掉入陷阱！一名男網友上網抱怨，岳母突然買房說要給他們夫妻住，要求他們趕快生小孩，並提出奇葩要求：孩子跟岳母姓，讓這名男網友相當無言，卻又苦惱該如何拒絕。眾多網友看完也相當傻眼，紛紛勸原PO「房子不要拿，拿人手短吃人嘴軟」，還有網友直言「你這輩子已經註定要活得像她們的寵物了」。

一名網友在社群媒體《Dcard》發表標題為「岳母突然買房要求生小孩而且要跟她姓」的文章，表示岳母一向很強勢，老婆和姊姊都很怕她，而岳母住在新竹，他和老婆住台北，岳母經常跑來台北找他們。

原PO表示老婆27歲、是國中老師，目前留職停薪攻讀碩士；上個月岳母突然說在新北市買了一房子，要原PO老婆畢業後去住，還說，他們之前說房子貴買不起不想生，「現在媽媽幫你們買房子了，畢業後趕快生小孩」，同時表說「希望小孩跟岳母姓」。

原PO苦惱岳母買的房子離他家好遠、離公司好遠、離老婆的學校也有點遠，一直在思考如何拒絕，但老婆卻好像覺得沒差，讓原PO相當崩潰。

網友看完幾乎一面倒勸：「要想清楚耶，她買的房子，到時候她想來就來，還能一直情緒勒索你們，都自己有工作了還要被別人擺佈人生也太痛苦」、「房子不要拿，拿人手短吃人嘴軟，這種奇怪的要求只會得寸進尺而已」、「千萬別拿爸媽的房子 尤其是這種強勢的」、「千萬不要啊！！！要做什麼自己來，不要用別人的，不然你岳母到時候會說房子他買的，住進去都要聽他的」、「離婚吧，不然你這輩子已經註定要活得像她們的寵物了」。

更有網友指出「法律上只有從母跟從父姓，哪來從岳母姓啦！」、「除非你老婆從母姓不然法律上不能從岳母姓。」、「跟岳母姓蠻好笑的耶，我以為會跟媽媽(懷孕生子的那位)姓耶」，因此質疑這是一篇創作文。