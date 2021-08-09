雲林縣因豪大雨蔬菜受創，西螺果菜市場近日葉菜類每公斤批發平均價格飆破60元，9日傳統零售市場菜價水水漲船高，青蒜、蘆筍每台斤達200元，高麗菜每台斤70元，1顆3台斤就超過200元，比較便宜的豆芽菜每台斤20元大受歡迎，銷售量為原來的3倍。

西螺果菜市場這幾天因豪雨影響，各類蔬菜到貨量減少，加上疫情降級餐飲業復業、農曆7月普度需求，蔬菜供不應求價格上揚，其中葉菜類因淹水很快腐敗，價格更是居高不下，批發價每公斤漲破60元。

傳統市場菜販表示，因西螺果菜市場批發價上漲，傳統市場零售價也只能跟著漲，民眾最常買的小黃瓜每台斤漲至120元，空心菜也不便宜要價80元、小白菜與高麗菜同樣80元，大白菜70元，青江菜60元相對便宜。

菜販說，苦瓜與波菜每台斤漲至120元，但因水損賣相不佳，消費者也覺得又貴品質又不好，根本不想買，反而是大黃瓜每台斤60元、紅蘿蔔30元大家比較能夠接受，其中豆芽菜每台斤20元最便宜，疫情期間收入受影響能省則省，銷售量暴增為原來的3倍。

菜販分析，空心菜、青江菜、小白菜生長比較快，約2星期便能採收；大白菜、高麗菜則要3個月才能收成，因此這幾天若天氣轉晴不再下雨，農民重新播種，菜價約2星期後便可望逐漸回穩。

家庭主婦指出，最近菜價因災損失收，價格幾乎是下雨前的翻倍，大家只能買少一點，或是選較便宜的菜種，最近常吃豆芽菜炒韭菜、青江菜炒紅蘿蔔，希望相關單位盡快調整供需，讓民眾能夠吃到便宜的蔬菜。

民眾說，之前的旱災加上最近的水災，讓蔬菜變得愈來愈貴，疫情3級警戒2個月期間，很多人收入減少，希望相關單位能設法解決天氣造成蔬菜失收的問題，不要讓大家一談到菜價便「面有菜色」。