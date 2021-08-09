本屆東京奧運為中華隊在羽球男雙摘下金牌的李洋／王齊麟，近日收到許多合作邀約，不過兩人屬國營事業土地銀行員工，受限於公務員法規無法從事商業代言，中華民國羽球協會積極替選手爭取權益，為受限於公務員身分的運動選手開啟另一扇窗。

為了幫具備公務員身份的選手爭取權益，中華羽協上周就積極聯繫，請託立委黃國書與相關單位協調，共擬解決方案，財政部今天(9日)發布新聞稿回應，「麟洋配」代言問題獲得解套。

此案經過財政部經初步硏議，將協調所屬事業單位，以透過企業對企業策略聯盟之方式，建構一套商業合作模式，使球員得以從事相關代言或宣傳活動，發揮加乘之商業效果，而相關收益可由「各該企業訂定球員分潤或經費運用辦法。

中華羽協理事長張國祚今天偕同李洋父親李峻淯、土地銀行副總經理曾學智、總教練李松遠一同前往立法院向立委黃國書致謝，張國祚表示：「羽協一直以來為選手權益發聲，此次促成公職球員從事商業代言問題解套，不單是『麟洋配』受惠，也為未來更多受限於公務員身分的運動選手開啟一扇窗。」