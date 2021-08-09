微風集團千金廖曉喬2019年嫁給小10歲的「投顧研究員」老公董子淳，升格成為人妻，夫妻倆婚後感情生活甜蜜，今年1月廖曉喬生下寶貝兒子，熱愛在社群平台分享生活的她，時常曬出兒子的可愛模樣，日前廖曉喬曬出一張自拍，超凍齡的模樣掀起熱議。

廖曉喬保養得宜，完全看不出已經43歲，還是一個孩子的媽，近來她的社群平台上全是兒子的可愛模樣，生日時還發文表示：「當媽媽的第一個生日，拍照留念後馬上回到手忙腳亂的育兒狀態」，儘管生活繞著兒子忙得團團轉，她仍覺得甘之如飴。

廖曉喬日前更新貼文，難得曬出一張自拍照，並透露自己已經很久沒有自拍了，「當寶寶熟睡，就是媽媽嗨起來自拍的時候」，只見她畫著淡妝，凸顯她精緻立體的五官，一頭長髮隨意披散在床上，然而有眼尖網友發現，廖曉喬疑似上空沒有穿衣服，只用牛仔外套稍微遮住，露出一片白嫩美肌，掀起熱議。

廖曉喬也俏皮提到要不是自己正在餵母乳，不然就要開香檳了，貼文一出，不少網友都忍不住大讚廖曉喬，「太正了吧」、「小姐姐超美」、「好像宋慧喬」、「好美，完全不像媽媽」、「太迷人了」、「美美重出江湖，俏媽咪更迷人了」、「哇…正翻啊」、「美美美～微風第一美少女」。