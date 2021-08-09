雲林縣斗六市王姓按摩業者在西平路上開設合法中式按摩店，疫情3級警戒期間歇業，7月27日中央宣布按摩業可營業，近日他準備復業卻遭警方取締，表示警方告知他店內的技師沒有按摩執照，若開業將告發，王姓業者強調周邊同業都已開業，其技師也沒有執照，卻只有他不能開業，根本是一市兩制。

王姓業者說，疫情3級警戒期間歇業，2個多月沒有收入，得知中央宣布按摩業可營業，便依規定辦理相關業務，沒想到斗六長平派出所員警得知他要復業，本月5日就前來取締，指稱他的店雖有合法的營業登記，但店內按摩師必需要有執照才能營業。

王姓業者說，斗六與公正2派出所轄區的同業都已復業，同業店內的技師也沒有執照，卻能順利復業，他事前打電話詢問過雲林縣政府，確定按摩店可以開業，因此懷疑警方是故意刁難，令人難以信服。

警方說明，王姓業者的按摩店包含美容項目，但店內技師未領有合格技術證，其他業者技師則合乎規定，因此王男若開店，將依法告發並函送縣衛生局裁決。

縣衛生局說明，美容美體業、按摩業、民俗調理業管理措施，須採預約制，可控管人數機制，民俗調理業者具有民俗調理業技術士證，或民俗調理產業人才法規教育訓練合格證明書。

美容業從事美體營業項目，業者同樣需檢附美容業及瘦身美容業技術師技能檢定合格證明，或美容業及瘦身美容產業人才法規教育訓練合格證明書。若未依規定得以開罰。