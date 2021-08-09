張惠妹（阿妹）9日迎接49歲生日，子弟兵BOXING樂團在社群祝賀老闆娘，粉絲也齊聲道賀。生日當天一向是天后的「神隱日」，但其實阿妹早開始為下半年工作動起來，外傳她日前在抖音開通帳號，是為了即將舉辦的線上演出做準備，對此，阿妹的經紀人陳鎮川未否認有此規劃，僅表示：「這個案子還沒有百分之百確認喔。」

陳鎮川今受訪坦言阿妹與團隊最近密集開會，新歌、演唱會等工作都有進展，「但沒有設定（推出）時間，畢竟疫情隨時變化，加上她是感覺派的人」。近年不少大牌藝人開通抖音帳號，天王劉德華上月29日開直播慶祝出道40周年，吸引逾1億人次觀看、獲9.6億讚，成效驚人。抖音風潮蔓延全球，同樣吸引天后青睞，據傳抖音已邀阿妹加入行列，原定8月中參與「抖音夏日歌會」，礙於近日疫情升溫，是否按原先規劃演出仍未確定。

阿妹向來是各大平台邀約合作首選，出道25年魅力不減，發行過19張專輯，全球共累積5500萬張銷售，並舉行超過270場巡迴演唱會，今年初阿妹在台東舉辦戶外跨年演唱會，更一舉為家鄉招進7億商機；不僅如此，阿妹多年來致力婚姻平權運動，2012年率先在「多元成家百萬連署書」簽名，成為第一個連署的藝人，被同志朋友視為「教母」，粉絲群龐大。