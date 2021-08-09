台中市政府建設局今年以「公園新時代」為主題，舉辦第二屆全國大專院校特色公園競圖比賽，7月底已截止收件，共收到125件參賽作品，目前正進行審查作業中，評審結果預計9月揭曉，總獎金高達32萬8000元，獲獎作品將有機會成為台中市未來規劃的公園設計藍圖。

建設局長陳大田表示，第一屆競圖以「公園未來式」為主題，收到來自全國11所學校參加，其中獲得評審團獎Urban Rainforest作品，其部分設計構想，已納入建設局今年度東區公142開闢計畫，將以地景景觀，導入共融式遊戲場、形塑透水人本友善公園環狀步道，搭配自然花園及裝置藝術，打造東區入口地標。

今年續辦第二屆競圖比賽，參與的大專院校提升至16所，包含台灣大學、台北教育大學、宜蘭大學、輔仁大學、中原大學、交通大學、中興大學、朝陽科技大學、東海大學、勤益科技大學、台中科技大學、南華大學、嘉義大學、成功大學、正修科技大學、金門大學，期盼透過不一樣的參與機制，讓更多民眾認識共融、友善的理念，並提供學生發揮所學、展現想法的舞台。

陳大田強調，新時代的共融哲學、無障礙環境及捷運站公園的興起，台中市各項建設逐步到位，市民對於新時代公園改變的渴望與認同，是建設局不斷創新、提升環境的力量。

「公園新時代」競圖比賽，因應新冠肺炎疫情，延長徵件時間一個月至7月28日截止，並新增電子報名收件辦法；另於7月19日曾辦理「孩子夢想的遊戲場線上講座」，希望從不同角度徵詢大家的意見、聆聽各界聲音，凝聚全民共識，打造台中孩子夢想遊戲場。

競圖活動分為「特色公園」、「花之道」、「陽光公廁」及「人孔蓋板」等四類創意競賽議題，總獎金32萬8000元，預計於10月舉辦公園新時代論壇及頒獎典禮。